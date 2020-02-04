16 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото

В Нижневартовске состоится семинар, посвященный преимуществам самозанятых работников

В Нижневартовске состоится семинар о налоге для самозанятых. Его проведет "Югорская палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов" при поддержке администрации города и местного филиала Фонда поддержки предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Участники встречи обсудят, кто является плательщиками налога, как он оформляется, как делается отчетность. Среди вопросов для дискуссии – "Лучше ИП или самозанятый?", "Как организациям работать с самозанятыми? Плюсы и минусы" и другие.

Обо всем этом будет говорить аудитор, налоговый консультант, генеральный директор некоммерческого партнерства "Югорская палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов" и "Югра-аудит", член правления саморегулируемой организации аудиторов ассоциации "Содружество" (Москва), кандидат экономических наук Минзиля Сюткина. Семинар начнется в 10.00 5 февраля в Нижневартовском многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, с 1 января 2020 г. налог для самозанятых введен в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Ленинградской областях, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге. Губернатор Югры Наталья Комарова, во время пресс-конференции отвечая на вопрос Накануне.RU, заявила, что лично лоббировала на федеральном уровне присоединение региона к эксперименту. Глава окружного УФНС Ольга Литова сообщила, что в предпринимательском сообществе "многие считают, что не платить налоги – норма, а введение в регионе налога для "самозанятых" повысит культуру бизнесменов". Всего в округе насчитывается 2,2 тыс. самозанятых.

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В Нижневартовске состоится семинар, посвященный преимуществам самозанятых работников

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Теги: самозанятые, семинар. Минзиля Сюткина



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