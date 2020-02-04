16 Августа 2020
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хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

В Олимпийскую сборную России по хоккею вызван нападающий "Автомобилиста"

В Олимпийскую сборную России по хоккею вызван форвард "Автомобилиста" Андрей Обидин.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Олимпийская сборная, которая является ближайшим резервом главной национальной команды, сыграет на турнире Kaufland Cup.

Он пройдет в словацком городе Попрад с 6 по 8 февраля. Соперниками россиян, за которых выступит Обидин, будут команды Беларуси (7 февраля) и Словакии (8 февраля).

Ранее приглашения в свои национальные команды получили другие игроки "Автомобилиста" - Анатолий Голышев и Найджел Доус. Первый в составе основной сборной России примет участие в Шведских играх, а второй сыграет за команду Казахстана в квалификационном турнире Олимпийских игр-2022.

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В Олимпийскую сборную России по хоккею вызван нападающий "Автомобилиста"

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Теги: Автомобилист, Олимпийская сборная, нападающий



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Ранее 28.01.2020 12:39 Мск Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев вызван в сборную России на Шведские игры

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