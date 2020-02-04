16 Августа 2020
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Общество Курганская область
мозаика (2020) | Фото: Илья Менщиков

"Можно было найти другое решение". В курганском аэропорту из-за реконструкции убирают старую мозаику

Общественность Кургана недовольна инициативой убрать со стены в здании курганского аэропорта мозаику, которая была там со времен открытия "воздушной гавани".

Коллекционер фотографий с элементами советской и постсоветской эпохи города, блогер Илья Никулин написал, что Курган теряет еще одно произведение искусства.

"Ее автор - замечательный курганский художник-монументалист, член Союза художников России, Иванчин Геннадий Иванович. Одно время я учился у него живописи, всегда восхищался его работами и отношению к искусству, а самое главное к людям. Интересно, он в курсе происходящего?", - пишет Никулин.

Блогер считает, что можно было найти другое решение, а не уничтожать произведение искусства.

В пресс-службу аэропорта отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным Накануне.RU, снятие мозаики происходит из-за "переформатирования" служб курганского аэропорта под международный стандарт.

В социальных сетях курганцы не поддерживают идею "сноса" мозаики.

"Не понимают всю красоту. Сделают очередной шаблонный интерьер", - пишет Марина.

"Варвары!!! Какой международный аэропорт ??? У нас?? Согласно требованиям надо тогда новый аэропорт строить. А зачем уничтожать мозаику????" - пишет пользователь Любовь.

В середине ноября прошлого года в Кургане с официальным визитом побывал глава Росавиации Александр Нерадько. Тогда он отметил, что необходимо провести коренную реконструкцию аэропортового комплекса.

"Нужно превратить аэропорт в визитную карточку региона, куда было бы удобно комфортно прилетать", - сообщил Нерадько.

Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов заявил, что сейчас на территории Курганской области активно ведется работа по улучшению инвестиционного климата, и как раз создание современного и комфортного аэропорта - это одна из ключевых составляющих инвестпривлекательности.

мозаика(2020)|Фото: Илья Менщиков

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"Можно было найти другое решение". В курганском аэропорту из-за реконструкции убирают старую мозаику

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Теги: мозаика, Курган, аэропорт, ремонт, реконструкция, Геннадий Иванчин, Илья Никулин



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