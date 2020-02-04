Россиян предупредили о подорожании авиаперелетов за границу с 5 февраля

Перелеты за рубеж подорожают в ночь с 4 на 5 февраля в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, авиабилеты подорожают почти на 3%.

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару.

По данным на понедельник, 3 февраля, один евро стоит 71 рубль, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость билета на рейс по России на начало 2020 года (с 1 января по 31 марта) выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Она составляет 12 231 руб. Средняя цена билета за границу выросла на 5% - до 26 353 руб.

Внутри России больше всего подорожали билеты на направлении Москва – Новосибирск (+38%) и Москва – Екатеринбург (+22%). Больше 10% прибавили вылеты из Москвы в Сочи, МинВоды, Краснодар и Петербург.

По заграничным направлениям самый большой рост показало направление Москва – Баку (+28%), также выросли цены на перелеты из столицы в Рим, Ташкент, Париж.