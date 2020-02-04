16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Суд вынес приговор тагильским "гангстерам", похитившим более 8 млн рублей из банкоматов

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор трем местным жителям за кражу денег из банкоматов. Ущерб от деятельности злоумышленников составил более 8 миллионов рублей.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на их счету три криминальных эпизода: посягательствам подверглись объекты на проспекте Вагоностроителей, а также не улицах Фрунзе и Каспийской. Выявили и задержали группу сыщики ОБОП управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в феврале 2019 года.

Лидером организованной группы являлся ранее судимый 46-летний гражданин: по разработанному им плану его товарищ 1970 года рождения подыскивал банкоматы, расположенные на первом этаже зданий, проводил разведку подвалов и помещений, проверял наличие охранной сигнализации а также возможность их взлома при помощи газосварочного оборудования или пролома стен.

Удостоверившись в возможности взлома устройства для хранения денег, участники группы прибывали к объекту. Один из них следил за окружающей обстановкой и обеспечивал незамедлительный отъезд с похищенным имуществом и орудиями совершения кражи.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

"Незаконно проникнув в служебные помещения, любители чужих денег отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи комплексов для выдачи и приема денег. Затем при помощи газосварки тагильские "гангстеры" разрезали боковые стенки банкоматов и без особых проблем похищали имевшуюся наличность.

В период с ноября 2017 по февраль 2019 года фигурантами уголовного дела было похищено 8 млн 114 тыс. 800 рублей. С целью доказательства вины соучастников следователем МВД и оперативниками ОБОП проведены обыски по месту жительства обвиняемых и подсобных помещений, приспособленных для хранения средств и орудий преступлений, проведено 33 судебных экспертизы, результаты которых подтвердили причастность фигурантов к совершенным преступлениям", - отметил полковник Горелых.

В полиции подчеркивают, что для всех троих результаты совместной преступной деятельности были основным источником дохода. Сами задержанные свою причастность к совершению краж признали частично, однако совокупность собранных доказательств позволило следствию ОВД привлечь их к уголовной ответственности.

"Обвиняемые судом признаны виновными. Так, Евгений Галимулин отправился на тюремные нары сроком на 3,5 года лишения свободы, Юрий Медведев - на 3 года, а Павел Прищенко - на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, с них будут взысканы крупные суммы в пользу пострадавших организаций", - резюмировал Валерий Горелых.

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Суд вынес приговор тагильским "гангстерам", похитившим более 8 млн рублей из банкоматов

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Теги: банкоматы, гангстеры, суд, приговор, Нижний Тагил



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