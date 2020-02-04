Владимир Бортко отметил "юбилей" рассмотрения своего законопроекта в Госдуме: "Уже полтора года переносится!"

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) раскритиковал коллег за систематический перенос рассмотрения его законопроекта.

На очередном пленарном заседании Госдумы Бортко попросил слово и пожаловался: "Поздравьте меня, у меня сегодня юбилей. Мой вопрос рассматривается уже полтора года!". "Ну что такое – стоит 46-м вопросом! Можно меня как-то поближе все-таки передвинуть?" – высказался депутат, адресуя свой вопрос, очевидно, председательствовавшему в этот момент заместителю спикера ГД Александру Жукову. Тот лишь отшутился, что "можем вас поздравить".

Бортко и его коллега Сергей Иванов (ЛДПР) предлагают обязать государственные СМИ указывать результаты голосования фракций Госдумы по важным вопросам, таким как назначение премьер-министра, вопрос о доверии правительству, объявление амнистии, назначение на должность главы ЦБ РФ, принятие и отклонение федеральных законов, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что правительство на законопроект дало отрицательный отзыв, посчитав его избыточным. Профильные комитеты Госдумы и правовое управление рекомендовали рассмотреть проект еще в осеннюю сессию 2018 года.