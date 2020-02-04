Владимир Бортко отметил "юбилей" рассмотрения своего законопроекта в Госдуме: "Уже полтора года переносится!"

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/office/ здесь.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/facing/floor/plinth/other/tolinoleum/, подробное описание тут.
По ссылке http://remont.youdo.com/electrician/wiring/price/, посетить сайт.



Общество В России Москва
Владимир Бортко (2019) | Фото: duma.gov.ru

Владимир Бортко отметил "юбилей" рассмотрения своего законопроекта в Госдуме: "Уже полтора года переносится!"

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) раскритиковал коллег за систематический перенос рассмотрения его законопроекта.

На очередном пленарном заседании Госдумы Бортко попросил слово и пожаловался: "Поздравьте меня, у меня сегодня юбилей. Мой вопрос рассматривается уже полтора года!". "Ну что такое – стоит 46-м вопросом! Можно меня как-то поближе все-таки передвинуть?" – высказался депутат, адресуя свой вопрос, очевидно, председательствовавшему в этот момент заместителю спикера ГД Александру Жукову. Тот лишь отшутился, что "можем вас поздравить".

Бортко и его коллега Сергей Иванов (ЛДПР) предлагают обязать государственные СМИ указывать результаты голосования фракций Госдумы по важным вопросам, таким как назначение премьер-министра, вопрос о доверии правительству, объявление амнистии, назначение на должность главы ЦБ РФ, принятие и отклонение федеральных законов, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что правительство на законопроект дало отрицательный отзыв, посчитав его избыточным. Профильные комитеты Госдумы и правовое управление рекомендовали рассмотреть проект еще в осеннюю сессию 2018 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Владимир Бортко отметил "юбилей" рассмотрения своего законопроекта в Госдуме: "Уже полтора года переносится!"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир бортко, госдума, рассмотрение законопроекта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети