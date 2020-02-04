В Челябинске назначена дата заседания по делу экс-замминистра Бахаева, обвиняемого в хищении более 33 млн рублей

В Челябинске назначили дату заседания по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального района, директора группы компаний "Элефант" Михаила Смирнова, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд. Заседание назначено на 18 февраля.

Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве, Смирнов – в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля 2018 года сотрудниками УФСБ. По версии следствия, в 2017 году Бахаев похитил из бюджета области более 33 млн рублей, выделенные на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, в 2018 году Смирнов передал Бахаеву взятку в 2,9 млн руб. за заключение договоров по подготовке и проведению форума с ООО "Элефант-Формат" по завышенным ценам.

Ольга Алейникова признала вину в совершении преступления. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Постановлением судьи уголовное дело прекращено, ей назначен судебный штраф в 20 тыс. руб.