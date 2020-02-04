16 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Юрий Гулягин (2019) | Фото: Накануне.RU

В Генпрокуратуре заявили о напряженной ситуации с долгами по зарплате в Свердловской области

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин провел в Екатеринбурге межведомственное совещание. Речь шла о ситуации с оплатой труда на территории Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, за два последних года в регионе было выявлено свыше 24,5 тыс. нарушений закона в этой сфере, внесено более 1,5 тыс. представлений. Также предъявлено 15,8 тыс. исков и объявлено 600 предостережений.

По фактам наиболее вопиющих нарушений возбуждено 46 уголовных дел. В результате на Среднем Урале удалось погасить задолженность по оплате труда в размере свыше 1,3 млрд рублей.

На совещании было отмечено, что ситуация с невыплатой заработной платы в Свердловской области продолжает оставаться напряженной: высокий уровень неисполненных работодателями обязательств сохраняется в промышленной сфере, в области строительства, сельского хозяйства и ЖКХ.

В ходе совещания Юрий Гулягин лично объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителю государственной инспекции труда в Свердловской области и главам отдельных муниципальных образований. Также досталось директорам предприятий, на которых допускались факты задержки зарплаты и другие нарушения трудового законодательства.

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В Генпрокуратуре заявили о напряженной ситуации с долгами по зарплате в Свердловской области

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Теги: Генпрокуратура, зарплаты, долги, Свердловская область



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