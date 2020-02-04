Экс-полковника Захарченко наказали за драку в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор на пять суток.

В управлении ФСИН рассказали, что 9 января между Дмитрием Захарченко и другим осужденным произошел конфликт, переросший в драку.

В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо, передает ТАСС.

14 января стало известно о конфликте бывшего полицейского с другим заключенным - ростом под два метра и весом в 100 килограммов. Сообщалось, что утром Захарченко обул чужие ботинки, хозяином которых оказался осужденный с пониженным социальным статусом.

В декабре ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Ранее сообщалось, что бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Это существенно отягчает режим содержания в колонии.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.