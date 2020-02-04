16 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Москва
Владимир Путин, Александр Лукашенко (2018) | Фото:kremlin.ru

Лукашенко анонсировал "момент истины" на встрече с Путиным 7 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля и анонсировал "момент истины" в двухсторонних отношениях. Лукашенко сделал заявление в ходе планового визита на одно из предприятий в республике, его слова приводит информационное агентство "БелТА".
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"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - цитирует президента белорусское СМИ.

В этом же заявлении Лукашенко снова напомнил, что когда-то были получены от России обещания в течение пяти лет на внутрироссийские цены по газу и нефти. "Зачем же вы нас обманываете?", - задается вопросом Лукашенко.

Напомним, что отношения белорусской и российской стороны испытывают напряжение в вопросах ценообразования на поставки газа и особенно нефти с конца прошлого года. В декабре Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды проводили переговоры (в Сочи и Санкт-Петербурге), которые закончились ничем. В январе большинство российских компаний резко снизило поставки сырой нефти на НПЗ Белоруссии, Лукашенко отдал распоряжение своим министрам искать альтернативу российском сырью. Была закуплена пробная партия нефти в Норвегии.

В ходе недавнего визита в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео последний заявил, что американские нефтяники готовы закрыть потребности республики в нефти полностью. Но – по мировым ценам.

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Лукашенко анонсировал "момент истины" на встрече с Путиным 7 февраля

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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Майк Помпео, нефть



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