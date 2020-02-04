Оренбургская область "прибавляет" российской нефтянке: плюс два месторождения

Компания "Газпромнефть-Оренбург" (дочернее предприятие "Газпромнефти") заявило об открытии двух новых месторождений углеводородов в Оренбургской области. Месторождения получили название Ягодное и Рощинское с общими запасами более 2 млн. тонн сырой нефти, сообщает портал Neftegaz.RU.

Сейчас в компании "Газпромнефть-Оренбург" заняты оформлением документов на открытые участки, к пробной эксплуатации планируется приступить уже в 2021 году.

Сообщается, что буквально перед этим компания "Оренбургнефть" (входит в холдинг "Роснефть" Игоря Сечина) отчиталась об открытии небольшого нефтяного участка в Оренбургской области с общими запасами до 7 млн. тонн.

Относительно небольшие по запасам месторождения нефти в Оренбургской области тем не менее очень ценятся нефтяными компаниями – рядом вся инфраструктура, сырье можно начинать добывать практически на следующий день. В Оренбургской области присутствует и квалифицированная рабочая сила, компании не несут гигантских издержек на строительство дорог, производственных объектов и т.д.