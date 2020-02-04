Жителей Югры предупредили о падении ступени ракеты-носителя

В населенных пунктах Ягодный, Леуши, Лиственичный, Междуреченский, Мортка, Куминский в ночь с 6 на 7 февраля может упасть ступень ракеты-носителя, сообщили Накануне.RU в администрации Кондинского района.

Падение планируется в юго-западной части Кондинского района, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области. Жителей просят быть осторожней, не находиться в ночное время в лесу, на автодорогах и избушках.

Запуск ракеты-носителя "Союз" с космическим аппаратом с космодрома "Байконур" "Роскосмос" запланировал на ночь с 6 по 7 февраля, в 2.42 по местному времени. Резервные даты - с 8 по 12 февраля.