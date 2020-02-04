Украина лишилась поддержки Европы, отношение к нам изменилось – депутат Рады

Подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ стало провалом для Украины, который показал, что она лишилась поддержки Европы. Об этом в украинском телеэфире заявил член украинской делегации в ПАСЕ депутат Рады Алексей Гончаренко.

Напомним, Украина вернулась в ПАСЕ и подговорила ряд депутатов обжаловать полномочия России. Но ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Позже, правда, была принята антироссийская резолюция, но ничтожным числом голосов.

"Да, нам удалось добавить слова про Крым в эту резолюцию... но в целом нужно называть вещи своим именами: Украина в большой степени потеряла поддержку в Европе. Отношение изменилось", - признал Гончаренко.

По его мнению, виновата сама Украина, а точнее, ее нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского, которая хочет договориться с Россией.

Бывший член украинской делегации и бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сказал то же самое. Он считает, что ПАСЕ дискредитирована после отказа повторно ущемить делегацию Россию в правах.

На пресс-конференции, посвященной участию российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, представители России отмечали, что большинство представленных там европейских стран устали от антироссийской истерии украинцев, прибалтов и грузин.