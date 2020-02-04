Правительство может начать создавать реестры торговых интернет-агрегаторов

Госдума в первом чтении рассмотрела поправку в закон "О защите прав потребителей", касающуюся агрегаторов информации.

Поправка предусматривает введение нового субъекта в сферу правоотношений – "владельца агрегатора информации о товарах (услугах)".

"Законопроект дополняет полномочия правительства России в части регулирования деятельности "владельца агрегатора" при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом", - говорится в пояснительной записке законопроекта, внесенного правительством.

Речь идет о сайтах, которые собирают информацию с торговых площадок и предлагают сравнение цен, например, "Яндекс.Маркет" и другие маркетплейсы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Закон об агрегаторах был принят в 2018 году, но практика показала, что в законе нужно восполнить правовой пробел в части отсутствия как субъекта владельца агрегатора", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что правительство сможет создавать реестры торговых интернет-площадок, аналогичная практика существует в сфере туристических агентств.