В Кургане не будут повышать стоимость проезда в пассажирских автобусах

В Кургане не будут повышать стоимость проезда на одиннадцати маршрутах городского пассажирского транспорта.

Это касается маршрутов №2, 6, 20, 26, 30, 36, 306, 309, 324, 349, 359, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Стоимость проезда должна была вырасти в начале этого месяца до 25 рублей.

Ранее глава города Андрей Потапов попросил бизнесменов-перевозчиков не повышать плату за проезд на пассажирских автобусах. По мнению мэрии, необходимость увеличивать тариф пока отсутствует. Перевозчики же, в свою очередь, считают, что из-за постоянного роста цен на топливо повышение стоимости билетов - мера вынужденная.