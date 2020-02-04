В Госдуме возмутились ситуацией с аутсорсингом водителей в екатеринбургской "скорой помощи"

В Госдуме обсудили ситуацию с переходом на аутсорсинг водителей "скорой помощи" в Екатеринбурге. Депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") возмутился тем, что государство уходит из тех сфер, где его контроль является не необходимостью, а обязанностью, передавая свои полномочия частным фирмам. В пример он привел приход частной транспортной компании в службу "скорой помощи" в Екатеринбурге и конфликт, который едва не привел к забастовке. Коллега Ионина, депутат Андрей Альшевских ("Единая Россия") сообщил: "На сегодняшний момент со всеми водителями "скорой помощи" заключены договоры, конфликтная ситуация исчерпана".