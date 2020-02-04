Поклонская назвала провокацией появление "сатанинских" автономеров в Екатеринбурге

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская включилась в обсуждение темы с возможной выдачей на Среднем Урале автомобильных номеров с кодом региона "666". По ее мнению, все это является провокацией.

Напомним, МВД подготовило проект приказа за подписью министра Владимира Колокольцева о расширении количества региональных серий на регистрационных знаках автомобилей. И если раньше трехзначный код региона мог начинаться только с единицы или семерки, то опубликованный проект предлагает начинать серию с любой цифры от 1 до 9. Таким образом, к примеру, на московских номерах может появиться код региона "999", а в Свердловской области – "666".

Как написала сегодня Наталья Поклонская в своем Facebook, все это "не имеет к православию никакого отношения". Депутат коротко рассказала об истории числа 666 и призвала "не бояться цифр и штрихкодов".

По мнению Поклонской, история с автомобильными номерами выглядит провокацией.

"Неслучайно именно в Екатеринбурге, где разворачивались страсти из-за храма и граффити с крестом, захотели выдавать такие "сатанинские" комбинации. Ведь прекрасно знали о том, что из-за этого развернется шумиха - и кто-то сделал это сознательно", - уверена Наталья.

Она призвала "не вестись на эту провокацию и устраивать бойню".

"Кто-то опять захотел в очередной раз выставить верующих людей "дикими" и "дремучими". Давайте не играть по их правилам: перестаньте пугать себя и других", - отметила депутат.

Как сообщало Накануне.RU, ранее введение автомобильного кода "666" оценили в Екатеринбургской епархии.