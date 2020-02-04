16 Августа 2020
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В Белоруссии - общенациональная забастовка?

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Политика В бывшем СССР
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Белоруссия вернет своего посла в США

Белоруссия в ближайшее время направит своего посла в США, об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, с учетом протокольных процедур это может произойти в течение нескольких месяцев, передает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что "период холода" в белорусско-американских отношениях закончился.

Заявления белорусских высших чинов прозвучали вскоре после визита в Минск главы Госдепа США Майка Помпео.

Напомним, американский чиновник высказался о том, что американские компании могут полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. По словам госсекретаря, Штаты хотят помочь Белоруссии "создать свое собственное суверенное государство".

США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году. Посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные. В 2006 году Вашингтон ввел санкции в отношении Минска.

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Белоруссия вернет своего посла в США

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Теги: белоруссия, сша, посол



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