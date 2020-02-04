16 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

"ЮТэйр" из-за коронавируса вводит еженедельную дезинфекцию всех самолетов на международных и внутренних рейсах

Авиакомпания "ЮТэйр" вводит комплекс мер профилактики коронавируса. В частности, с 1 февраля проводится еженедельная дезинфекция всех самолетов на международных и внутренних рейсах. Началась внеплановая дезинфекция всех воздушных судов, которыми в течение последней недели летали граждане Китая. Это гарантирует, что внутреннее пространство лайнеров будет безопасным для пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Для дополнительной профилактики "ЮТэйр" заменил в самолетах влажные салфетки на антибактериальные, обычное мыло — на бактерицидное. Ежедневно сотрудники компании проводят уборку лайнеров с применением специальных дезинфицирующих средств. Все средства гипоаллергенны и разрешены к использованию на воздушных судах. С 4 февраля началась выдача защитных медицинских масок пассажирам всех международных рейсов. Такие вылеты есть из Москвы, Сургута и Уфы.

Будут усилены санитарные меры в аэропортах и на производствах бортового питания. При выявлении на борту потенциально инфицированного пассажира, самолет отправят на специальную санитарную стоянку в аэропорту и проведут на борту полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что говорить о переносе визита Владимира Путина в Китай из-за вспышки заболевания пока рано - визит должен состояться во второй половине года.

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"ЮТэйр" из-за коронавируса вводит еженедельную дезинфекцию всех самолетов на международных и внутренних рейсах

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Теги: коронавирус, ЮТэйр, обработка



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