16 Августа 2020
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Общество В России
интернет, блогосфера (2010) | Фото:testimonidigitali.it

В ОП РФ обсуждали, как бороться с паническими сообщениями о коронавирусе в соцсетях

Социальные сети могут становиться источником неконтролируемого распространения панических сообщений, что заметно в случае с китайским коронавирусом. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, сообщается на сайте ОП, в которой прошло расширенное заседание рабочей группы по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению его безопасности.
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Он отметил, что при появлении первых новостей о превентивных мерах, применяемых в российских аэропортах к прибывающим из Китая, в соцсетях стали появляться панические комментарии пользователей с призывами бежать из городов и сообщениями о многочисленных заболевших в регионах, имеющих границу с Китаем. Позднее эти посты были тиражированы в соцсетях крупными сообществами.

В ходе мониторинга компания "Крибрум" обнаружила около 200 панических сообщений от разных авторов. 38% из них были в сети "ВКонтакте", 28% - в Twitter, 15% - в СМИ, 6% - в "Одноклассниках", 3% - в Facebook, 2% - в Instagram, 1% - в Telegram.

Малькевич выступил за введение борьбы с фейками в российских соцсетях и привел в пример западные соцсети, в которых, помимо политической цензуры, есть и механизм проверки достоверности содержания постов.

"Такая проверка не должна работать на основе личных предпочтений соцсетей. Должен быть алгоритм. Речь не идет о том, чтобы сносить эти посты. Но вот заставка о том, что информация частично ложная, не до конца проверенная, должна быть", - считает он.

Обозреватель NewsFront блогер Юлия Витязева отметила, что "у нас клиповое мышление и абсолютно отсутствует критическое мышление".

"Сегодня никто не пытается найти правду. Дальше заголовка люди не читают", - подчеркнула она.

Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко сообщил, что в течение полугода при поддержке Российского движения школьников реализуется проект "Информационная гигиена". По его мнению, такой курс должен входить в школьную программу.

Как сообщало Накануне.RU, в ОП РФ также обсуждалась борьба с оскорблениями в сети. Малькевич считает, что в России нужно вводить за это уголовное преследование, так как закона, который оградил бы людей от подобных нападок, нет.

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В ОП РФ обсуждали, как бороться с паническими сообщениями о коронавирусе в соцсетях

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: общественная палата, коронавирус, интернет, соцсети



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