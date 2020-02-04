В Курганской области на дорогах ожидается сильнейший снегопад и гололед

В Курганской области в ближайшие дни ожидается сильнейший снегопад и гололед на дорогах.

"Ожидается мокрый снег, ветер до 19 метров в секунду, перепады температуры с "плюса" на "минус", на дорогах возможна гололедица", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.