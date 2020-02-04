16 Августа 2020
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Общество Курганская область
снег гололед уборка снега машина машины (2016) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области на дорогах ожидается сильнейший снегопад и гололед

В Курганской области в ближайшие дни ожидается сильнейший снегопад и гололед на дорогах.

"Ожидается мокрый снег, ветер до 19 метров в секунду, перепады температуры с "плюса" на "минус", на дорогах возможна гололедица", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

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В Курганской области на дорогах ожидается сильнейший снегопад и гололед

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Теги: ГИБДД, снег, гололед, Курган, Зауралье



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