В Прикамье ветеран Великой Отечественной войны живет в старом доме без удобств – ему не дают новое жилье

В Прикамье ветерану Великой Отечественной войны долгие годы не предоставляют жилье, полагая дом без удобств, где он живет сейчас, вполне комфортным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее стало известно, что ветерану 10 лет якобы не предоставляют жилье. Все это время фронтовик ютится в старом доме без элементарных удобств, где зимой промерзают стены и пол. Местная администрация считает такие условия вполне комфортными.

Краевое управление СК начало проверку ситуации, ее по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взял на контроль Центральный аппарат.