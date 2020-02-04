В отношении чиновников-"новых дворян" могут ввести новые меры ответственности за оскорбление людей

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/electrician/panel/other/sborka/, подробное описание здесь.
Малярные работы: http://remont.youdo.com/stuccoing/fillers/tag/walls/, подробности тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/doors/non-standard/double/, выбирай YouDo!



Общество В России Москва
Глава Чувашии и прыгающий офицер МЧС на вручение ключей от новых пожарных автомобилей (2020) | Фото: youtube.com/ИА REX

В отношении чиновников-"новых дворян" могут ввести новые меры ответственности за оскорбление людей

В отношении чиновников могут быть введены дополнительные меры ответственности перед гражданами за оскорбления или неподобающее поведение. Соответствующий законопроект уже подготовлен, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Однако документ будет внесен в нижнюю палату парламента только после мониторинга и оценки ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По словам Хинштейна, на такую инициативу депутатов натолкнуло вопиющее поведение отдельных российских чиновников, скандалы вокруг которых на минувшей неделе всколыхнули общество. Он упомянул главу горсовета Керчи и ее заместителей, которые появились в нищих домах ветеранов в роскошных шубах, экс-главу Чувашии, который "устроил цирковое представление, заставив офицера МЧС прыгать, точно дрессированного пуделя". "Граждане не хотят видеть чиновников-"новых дворян", - отметил Хинштейн. Он отметил, что в действующем законодательстве уже имеются нормы, накладывающие ответственность за оскорбление граждан чиновниками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В отношении чиновников-"новых дворян" могут ввести новые меры ответственности за оскорбление людей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети