В отношении чиновников-"новых дворян" могут ввести новые меры ответственности за оскорбление людей

В отношении чиновников могут быть введены дополнительные меры ответственности перед гражданами за оскорбления или неподобающее поведение. Соответствующий законопроект уже подготовлен, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Однако документ будет внесен в нижнюю палату парламента только после мониторинга и оценки ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Хинштейна, на такую инициативу депутатов натолкнуло вопиющее поведение отдельных российских чиновников, скандалы вокруг которых на минувшей неделе всколыхнули общество. Он упомянул главу горсовета Керчи и ее заместителей, которые появились в нищих домах ветеранов в роскошных шубах, экс-главу Чувашии, который "устроил цирковое представление, заставив офицера МЧС прыгать, точно дрессированного пуделя". "Граждане не хотят видеть чиновников-"новых дворян", - отметил Хинштейн. Он отметил, что в действующем законодательстве уже имеются нормы, накладывающие ответственность за оскорбление граждан чиновниками.