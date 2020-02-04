На Ямал могут приехать сотни китайцев

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/furniture/repair/geo/marino/, смотреть тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/tile/material/ukladka-mozaichnoy-plitki/, подробности тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/plumbers/canalization/laying/price/, лучшие цены тут.



Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
буровая установка Уралмашзавод (2010) | Фото: Накануне.RU

На Ямал могут приехать сотни китайцев

На Ямал по приглашению компании "НОВАТЭК" могут приехать сотни буровиков из Китая, сообщает Telegram-канал "Газ-Батюшка".

Сообщается, что они будут работать на Ярудейском месторождении, которое разрабатывает компания "Яргео". Сумма годового договора $270 млн. Это второй контракт с компанией "НОВАТЭК". В 2019 году ZPEC уже работала на Ярудеях за $300 млн.

Отметим, что эта новость появилась на фоне информации о распространении в Китае коронавирусной инфекции. По данным национальной комиссии здравоохранения Китая, от инфекции умерли уже 425 человек.

Напомним, коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией: в Тюмени и Забайкалье.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямал могут приехать сотни китайцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: китайцы, месторождение, новатэк, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети