На Ямал могут приехать сотни китайцев

На Ямал по приглашению компании "НОВАТЭК" могут приехать сотни буровиков из Китая, сообщает Telegram-канал "Газ-Батюшка".

Сообщается, что они будут работать на Ярудейском месторождении, которое разрабатывает компания "Яргео". Сумма годового договора $270 млн. Это второй контракт с компанией "НОВАТЭК". В 2019 году ZPEC уже работала на Ярудеях за $300 млн.

Отметим, что эта новость появилась на фоне информации о распространении в Китае коронавирусной инфекции. По данным национальной комиссии здравоохранения Китая, от инфекции умерли уже 425 человек.

Напомним, коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Официально в России выявлено два случая заражения китайской коронавирусной инфекцией: в Тюмени и Забайкалье.