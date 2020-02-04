В Кремле прокомментировали возможность переноса визита Путина в КНР из-за коронавируса

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Китай, несмотря на распространение коронавируса, остаются неизменными, заявили в Кремле.

О планируемом визите российского президента сообщили в МИД КНР.

Поездка Путина в Китай действительно планируется, но на вторую половину года, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что говорить о корректировках планов из-за коронавируса пока рано, передает "Интерфакс".

Напомним, коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Ранее Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая. Сегодня первый самолет Минобороны РФ вылетел в Ухань, где находится очаг заболевания.