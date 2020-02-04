Есть такой "Новый курс": на Урале оценили манифест движения, которое "пойдет в народ"

Накануне в Москве состоялась закрытая встреча, на которой был представлен манифест "Нового курса". На мероприятии собрались представители самых различных сфер деятельности. По задумке сторонников "Нового курса", смена идеологии и вектора развития должна помочь выйти из кризиса и позитивно повлияет на все регионы и все отрасли экономики. В распоряжение Накануне.RU попали выдержки манифеста "Нового курса". Как рассказал эксперт нашего издания, предложенные идеи близки для Урала.

В документе отмечено, что неравенство людей в доходах и в доступе к различным благам велико и лишь продолжает нарастать, в стране накапливаются социальные проблемы. И Россия отстает в темпах развития, несмотря на наличие многих и многих условий для роста экономики. Элиты ведут патриотическую риторику, но сами не видят страну как самодостаточного игрока на мировой арене.

Авторы концепции предлагают России вновь осознать себя самостоятельной цивилизацией, вместо этого же происходят постоянные "попытки пристроиться к другим цивилизациям, что ведет к дроблению и ослаблению народа, к потере ориентиров и деградации общества".

Оживление экономики России авторы манифеста называют самой важной задачей. И если некоторые страны могут жить за счет торговли, какие-то — за счет банковского сектора или сферы услуг, а некоторые народы до сих пор живут натуральным хозяйством, то экономика России должна иметь комплексное развитие. "Она должна стремиться к самодостаточности, но не к самоизоляции. Стержнем экономики должно быть производство несырьевых товаров, стержнем экономической политики — создание условий для несырьевого производства", – сказано в манифесте.

Это, в свою очередь, позволит "нарастить пирог общественных благ, откроет тысячи дорог для молодых людей, даст возможность проявлять таланты как в технической сфере, так и в гуманитарной". Казна будет обеспечена поступлениями, что позволить финансировать здравоохранение и образование не по остаточному принципу, как это происходит сейчас, а также повышать социальные гарантии. Такой подход обеспечит и стабильный рост реальных доходов граждан и зарплат.

Стимулирование производства продукции высоких переделов вместо вывоза сырья откроет многочисленные возможности для инвестирования, привлечет в Россию капиталы, снизит зависимость от колебаний мировой конъюнктуры и повысит устойчивость страны к санкциям.

Казалось бы, некоторые из этих положений декларируются из года в год и правящими элитами, и этого давно ждут граждане страны, раз за разом оказывая доверие на выборах одним и тем же людям, однако на деле ничего не происходит вот уже как 30 лет, страна "развивается" как сырьевой придаток то Запада, то Китая. И в таких условиях государство входит в "фазу турбулентности" – транзита власти, когда Владимир Путин или уйдет на другой пост, или совсем утратит влияние на политику, между тем, проявления брожения в элитах уже заметны.

Сторонники "Нового курса" полагают, что с недавней сменой Правительства РФ ничего не поменялось, и даже если уйдет Владимир Путин, то курс в сущности окажется тем же самым – губительным для подавляющего числа граждан нашей страны. Главной задачей, подобно большевикам, они ставят в первую очередь несение идей в массы. И как однажды Ленин сказал свою знаменитую фразу: "Есть такая партия", так и они говорят – "Есть такой Новый курс". "Сейчас важно уметь объединяться для распространения идей, для решения общих проблем", – говорят авторы манифеста.

Известно, что "Новый курс" – это не программа и не движение под выборы, а платформа, на которой смогут взаимодействовать партии и организации.

Пока они не спешат называть себя, однако, как рассказал руководитель "Экспертного клуба Екатеринбурга" Анатолий Гагарин, заявленные идеи близки Уралу и могут объединить патриотично настроенную часть граждан и элиты.

"Первый момент, который нужно отметить, само название – "Новый курс" – отсылает нас к программе, которую в свое время предложил президент США Франклин Рузвельт. "Новый курс" был программой по выходу из кризиса, из "Великой депрессии". Даже если авторы тезисов не подразумевают некую отсылку к этой программе, объективно эти ассоциации возникают. При этом надо отметить, что в качестве главного противника авторы рассматривают глобалистов в лице американского истеблишмента, то есть наследников Франклина Рузвельта. В этом есть особая историческая ирония", – отмечает Анатолий Гагарин.

Он напомнил, что подобные тезисы уже были выдвинуты на Урале.

В конце 90-х годов прошлого столетия группа уральских технологов предложила программу для бизнесмена и политика Андрея Козицина, которая тоже называлась "Новый курс". У Козицына была одноименная газета, потом он отошел от политической деятельности, но продолжает сам реализовывать свою концепцию, остается последователем своей программы. "Как видите, у "Нового курса" есть определенные исторические параллели, которые помнят на Урале", – говорит Анатолий Гагарин.

По его словам, то, что предлагают авторы тезисов манифеста, имеет отношение именно к России, их концепция относится к разряду "цивилизационных", которые опираются на труды Николая Данилевского. В своих трудах он говорил о том, что у России есть своя специфика, манифест в этом смысле развивает идею суверенности России. По сути, авторы поддерживают и концепцию суверенного государства, которую предложил президент Владимир Путин, – указывает Анатолий Гагарин.

В качестве фундаментальных оснований авторы предлагают опору на традиционные ценности и религиозные в том числе, а также поддержку предпринимательской инициативы. "Однако сами тезисы не развернуты в полноценную концепцию, пока это лишь ориентиры. Тем не менее, если, следуя заданным курсом, авторы смогут объединить патриотическую часть нашей элиты, то добьются успеха. Сейчас довольно благоприятный момент", – заключил Анатолий Гагарин, указав, что портрет идеологических противников авторов документа весьма определен – это глобалисты – представители компрадорской элиты, которые ориентированы не на традиционные для русского человека ценности, а на западные.