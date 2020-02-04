В Чайковском школы закрываются на карантин

Школы и учреждения среднего профессионального образования в Чайковском закрываются на карантин в связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ. Соответствующее предписание подготовил главный санитарный врач по городу Чайковскому Игорь Андриив, передает корреспондент Накануне.RU.

Школы будут закрыты с 5 по 11 февраля. Сообщается, что в начале недели в городе зарегистрировано 1326 заболевших ОРВИ. Из них 867 детей до 14 лет. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 78%.

Врачи напоминают, что при симптомах заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Также медики советуют избегать мест массового скопления людей, пользоваться маской при контактах с больными, не переохлаждаться, мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.