16 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Чайковском школы закрываются на карантин

Школы и учреждения среднего профессионального образования в Чайковском закрываются на карантин в связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ. Соответствующее предписание подготовил главный санитарный врач по городу Чайковскому Игорь Андриив, передает корреспондент Накануне.RU.

Школы будут закрыты с 5 по 11 февраля. Сообщается, что в начале недели в городе зарегистрировано 1326 заболевших ОРВИ. Из них 867 детей до 14 лет. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 78%.

Врачи напоминают, что при симптомах заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Также медики советуют избегать мест массового скопления людей, пользоваться маской при контактах с больными, не переохлаждаться, мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.

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В Чайковском школы закрываются на карантин

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Теги: карантин, школы, грипп, орви



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