16 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
ДТП с автомобилем полиции (2020) | Фото: екб.66.мвд.рф

В ГИБДД Екатеринбурга назвали виновника массового ДТП с полицейским автомобилем и начали служебную проверку

В ГИБДД Екатеринбурга начали служебную проверку по факту аварии с участием автомобиля патрульно-постовой службы. Уже установлен предполагаемый виновник ДТП.

Напомним, все случилось сегодня утром. Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, служебный "Уаз Патриот" ехал по улице Машиностроителей со стороны Кировоградской в сторону проспекта Космонавтов по встречной полосе, по которой двигалась "Киа Рио".

"Для предоставления преимущества в движении спецавтотранспорту водитель иномарки начал перестраиваться из левого в правый ряд. Не убедившись в безопасности маневра, водитель "Киа Рио" допустил столкновение с впереди движущейся "Дэу Нексия". От удара "Киа Рио" отбросило в левый ряд, где произошло столкновение с "Уаз Патриот", который, в свою очередь, столкнулся со стоящей в ряду транспортных средств автомашиной "Форд", - рассказали в ГИБДД.

ДТП с автомобилем полиции(2020)|Фото: екб.66.мвд.рф

Как пояснили в ведомстве, спецтранспорт двигался на вызов о совершаемом преступлении с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. В машине находились три сотрудника полиции в форменной одежде, все они были пристегнуты.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварии никто из людей не пострадал, но сами машины получили механические повреждения. Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства и оформляют процессуальные документы. Также по данному факту начато проведение служебной проверки.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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В ГИБДД Екатеринбурга назвали виновника массового ДТП с полицейским автомобилем и начали служебную проверку

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Теги: ДТП, автомобиль, полиция, ГИБДД, Екатеринбург



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Ранее 04.02.2020 09:10 Мск В Екатеринбурге полицейский автомобиль стал участником массового ДТП

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