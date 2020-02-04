В ГИБДД Екатеринбурга назвали виновника массового ДТП с полицейским автомобилем и начали служебную проверку

В ГИБДД Екатеринбурга начали служебную проверку по факту аварии с участием автомобиля патрульно-постовой службы. Уже установлен предполагаемый виновник ДТП.

Напомним, все случилось сегодня утром. Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, служебный "Уаз Патриот" ехал по улице Машиностроителей со стороны Кировоградской в сторону проспекта Космонавтов по встречной полосе, по которой двигалась "Киа Рио".

"Для предоставления преимущества в движении спецавтотранспорту водитель иномарки начал перестраиваться из левого в правый ряд. Не убедившись в безопасности маневра, водитель "Киа Рио" допустил столкновение с впереди движущейся "Дэу Нексия". От удара "Киа Рио" отбросило в левый ряд, где произошло столкновение с "Уаз Патриот", который, в свою очередь, столкнулся со стоящей в ряду транспортных средств автомашиной "Форд", - рассказали в ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, спецтранспорт двигался на вызов о совершаемом преступлении с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. В машине находились три сотрудника полиции в форменной одежде, все они были пристегнуты.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварии никто из людей не пострадал, но сами машины получили механические повреждения. Сейчас в ГИБДД выясняют все обстоятельства и оформляют процессуальные документы. Также по данному факту начато проведение служебной проверки.