16 Августа 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили вернуть на многоквартирные дома таблички "Здесь живет ветеран"

В Госдуме предложили вернуть на многоквартирные дома таблички "Здесь живет ветеран". Депутат Сергей Вострецов ("Единая Россия") от Санкт-Петербурга рассказал, что в одном из районов северной столицы такую инициативу проявили школьники, и предложил распространить ее на всю страну. "Ведь у нас же всего несколько десятков тысяч их (ветеранов прим. ред.) осталось. Сейчас люди живут в многоквартирных домах и даже не знают, что рядом с ними живет ветеран", - заметил парламентарий. По его мнению, восстанавливать таблички, которые в советские времена вывешивались как знаки почета, могли бы школьники или юнармейцы, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Госдуме предложили вернуть на многоквартирные дома таблички "Здесь живет ветеран"

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Теги: ветераны, госдума, таблички



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