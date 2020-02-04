В Госдуме предложили вернуть на многоквартирные дома таблички "Здесь живет ветеран". Депутат Сергей Вострецов ("Единая Россия") от Санкт-Петербурга рассказал, что в одном из районов северной столицы такую инициативу проявили школьники, и предложил распространить ее на всю страну. "Ведь у нас же всего несколько десятков тысяч их (ветеранов прим. ред.) осталось. Сейчас люди живут в многоквартирных домах и даже не знают, что рядом с ними живет ветеран", - заметил парламентарий. По его мнению, восстанавливать таблички, которые в советские времена вывешивались как знаки почета, могли бы школьники или юнармейцы, передает корреспондент Накануне.RU.