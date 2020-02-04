Памятник Сталину, найденный в пруду, хотят установить в центре Кусы к 75-летию Победы

Активисты завершают реставрацию памятника Сталину, который был поднят со дна пруда, и ищут место для его установки. Об этом Накануне.RU рассказал активист движения "Суть времени" Станислав Стафеев.

"Мы планируем до конца этого месяца закончить реставрацию и далее будем вести переговоры с районной администрацией по поводу установки в городе этого памятника, и открытия его в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. У нас в 2019 году прошли выборы главы. Возможно, у нового главы будет другая позиция и он прислушается к мнению народа. Люди в 2018 году в большинстве выразили желание видеть памятник на улице, а не в музее", - рассказал Станислав Стафеев.

Активисты подготовили обращения к главе района Юрию Лысякову и к руководителю ООО "Прибор" Владимиру Плотникову.

"История этого предприятия неразрывно связана с нашей Великой Победой. Это предприятие в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано из Петергофа и занималось производством технических камней, которые шли в приборы танков и самолетов. Перемещение такого стратегически важного предприятия не могло произойти само по себе, принимались решения на самом высшем уровне, и я думаю, что Сталин имел к этому отношение", - отметил он.

Активисты считают, что памятник Сталину необходимо установить в центре города, но делать это нужно с учетом мнения большинства.

"Мы планируем поработать с населением в плане сбора подписей, повторного изучения общественного мнения. Мы ни в коем случае не хотим идти против мнения большинства людей, но прошлый опрос показал, что как раз противники установки памятника находятся в меньшинстве", – подчеркнул Стафеев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа 2018 года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.