В ФАС ждут роста картельных сговоров в сфере нацпроектов: "Пошел крупный поток денег – появились желающие заработать"

Отраслью российской экономики с наибольшим количеством артельных сговоров являются строительные и ремонтные работы – это 16,8% от общего количества нарушений. Такие данные за 2019 год привел заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.

Также в число лидеров по картельным сговорам входят поставки лекарственных средств и медоборудования (11,8%), поставки продуктов питания (7%), строительство, ремонт и обслуживание дорог (6%), передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя главы ФАС, в количественном выражении число картельных дел не слишком изменилось (52 в 2019 г. против 49 в 2018-м). При этом ведомство "старается уходить от мелкотемья", переключаясь на крупные дела и расследования. Наибольшее внимание антикартельного подразделения сейчас привлекают нацпроекты. "Как пошел крупный поток денег – появились желающие нечестно заработать. Создан специальный штаб, который отслеживает это направление. Все больше и больше становится сговоров на торгах", - рассказал Цариковский. Он также отметил, что преступность становится все более продвинутой в техническом плане. Поэтому три четверти дел, возбужденных по картелям на торгах – это заслуга так называемого "цифрового кота" – компьютерной самообучающейся программы, работающей с помощью искусственного интеллекта. "Цифровой котик будет ловить цифровых преступников и перерастет в цифровую пантеру, мы надеемся", - отметил замглавы ФАС.

Представитель антимонопольной службы также рассказал о росте эффективности взаимодействия ФАС и правоохранительных органов, в том числе за счет создания межведомственной программы по расследованию картелей. Например, серия антимонопольных и уголовных дел в Дагестане в 2019 году стала следствием именно такого сотрудничества. Всего в 2019 году по картельным сговорам уголовные дела по 178 статье УК РФ были возбуждены в 30 регионах, в том числе в Свердловской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом ФАС продолжит добиваться законодательного усиления взаимодействия антимонопольщиков и правоохранительных органов. Пакет поправок в законопроекты уже вынесен на обсуждение в Госдуму. Одна из мер, которые он предполагает – установление механизма получения материалов правоохранительных органов антионопольщиками. Сейчас такой механизм взаимодействия уже установлен между силовиками и налоговой службой, и ФАС хочет обладать такими же полномочиями.

Начальник управления по борьбе с картелями антимонопольного ведомства Андрей Тенишев рассказал, что самый крупный штраф по картельным сговорам в прошлом году был наложен в размере почти 300 млн руб. в фармацевтической отрасли. Но в целом количество выявляемых картелей в этой отрасли начинает снижаться. Так, в 2017 г. доля сговоров в фармацевтике составляла около 20% от всего количества картелей, в 2019 г. – около 11%.

Цариковский отметил, что на крупный сговор служба может выходить год и даже два, поэтому часто рост количества возбужденных дел как бы отложен во времени. Возможно, так произойдет и с сговорами в сфере нацпроектов, считает чиновник. "Пока по нацпроектам у нас единичные дела по картелям, но поток денег в эту сферу пошел только в прошлом году, сговориться не успели. Есть скорее хаотичные попытки урвать что-то по госзакупкам. Но, вероятно, в следующем году их уже будет больше", - отметил представитель надзорного ведомства.