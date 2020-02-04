16 Августа 2020
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Общество Пермский край
Счастье не за горами, арт-объект (2017) | Фото: facebooke

В Перми стартовал конкурс на разработку гимна города

В Перми начался прием заявок на создание гимна города. Он пройдет в два этапа. На первом будет создан текст, на втором – написана музыка к словам, победившим в отборе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, гимн Перми появится ко дню города в 2020 г. Исполнитель еще не определен, но ранее появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Добавим, что менеджеры певицы опровергают информацию о переговорах.

4 февраля стартовал первый этап конкурса на разработку гимна города, который продлится до 1 марта. В первенстве могут принимать участие физические лица, группы лиц, независимо от их возраста и места жительства, в том числе объединенные в творческие союзы, самодеятельные музыкальные и творческие коллективы, творческие студии композиторы, поэты. Можно представить как индивидуальную, так и коллективную работу. Количество материалов от одного автора или коллектива не ограничено.

Текст должен быть, во-первых, стихотворным, во-вторых, на русском языке, в-третьих, соответствовать нормам права, морали и нравственности. Он должен отражать историю Перми, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям. Необходимый объем – не более трех куплетов и припев.

Итоги первого этапа подведут к середине марта, к этому времени комиссия выберет три лучших варианта текста. В ее состав вошли представители мэрии, общественных организаций, краеведы, независимые специалисты в области культуры и искусства, литературы, истории и музыки.

Участники второго этапа конкурса должны будут создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа. К участию принимаются проекты музыкального произведения – гимна. Это может быть аудиозапись в формате MP3 в инструментальном (фонограмма "минус") или инструментально-голосовом (фонограмма "плюс") исполнениях, либо нотная партитура с указанием автора.

Этот этап пройдет с 30 марта по 30 апреля, по его итогам в середине мая выберут три лучших варианта. Гимн Перми определят горожане путем опроса в интернете. Авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб. Заявки на участие принимают по адресу Ленина, 27, кабинет №13, с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 13.48.

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В Перми стартовал конкурс на разработку гимна города

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Теги: гимн, Пермь, текст, музыка, автор, гонорар



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