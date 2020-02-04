16 Августа 2020
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Политика За рубежом
(2018) | Фото: rusarmyexpo.ru

"Панцирь" сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" уничтожил беспилотник, летевший к российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Беспилотный летательный аппарат приближался к авиабазе со стороны северо-восточной части Средиземного моря, сообщает Минобороны РФ. Пострадавших нет.

Это далеко не первая атака на российскую авиабазу в САР. Напомним, 3 сентября террористы атаковали Хмеймим, взрывы были слышны в прибрежном городе Джебла.

В результате нападение удалось предотвратить с помощью российской системы ПВО. Ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами в направлении авиабазы, были перехвачены.

Было уничтожено два беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны назвали сбитые беспилотники вблизи Хмеймима высокотехнологичными.

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"Панцирь" сбил летевший к Хмеймиму со стороны моря беспилотник

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Теги: хмеймим, беспилотник, панцирь-с



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