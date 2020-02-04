"Главная задача – сохранение жизни человека". В уральском полпредстве назвали меры по борьбе с пожарами

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел оперативное совещание, где обсуждались вопросы пожарной обстановки в регионах УрФО и меры по ее стабилизации.

Читайте также: Жильцам двух подъездов взорвавшегося дома в Ирбите не разрешили вернуться в квартиры

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, по итогам 2019 года количество пожаров уменьшилось на 10,6% (35 тыс. 328). Численность погибших в сравнении с 2018 годом сократилась на 5,2%, пострадавших – на 5,8%. В текущем году тенденция к уменьшению пожаров сохранилась: по состоянию на 31 января количество их сократилось на 17% (с 1 тыс. 774 до 1 тыс. 473), а численность погибших снизилась на 35%.

Выступивший с докладом заместитель полпреда Александр Калиберда представил подробную информацию о причинах пожаров и возможностях их локализации. По его данным, основные причины по итогам 2019 года распределялись следующим образом: 66,7% – неосторожное обращение с огнем, 21,4% – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и эксплуатации печного отопления. Более 90% всех пожаров в жилом секторе приходилось на многоквартирные жилые дома с низкой степенью огнестойкости и частный жилой сектор.

Анализ ситуации в январе текущего года свидетельствует, что причины пожаров остаются прежними: 41,7% – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также отопительных печей, 37,6% – неосторожное обращение с огнем. Наиболее тяжкие последствия по-прежнему фиксируются в многоквартирных домах и частном секторе.

В качестве одной из профилактических мер Калиберда предложил обеспечить стопроцентный обход домов, в состав групп обхода в обязательном порядке должны быть включены специалисты, способные оценить состояние электропроводки, отопительного оборудования и печей. А учитывая высокую степень износа малоэтажных деревянных МКД, которые попадают в зону риска возникновения пожаров, необходимо еще раз проанализировать программы расселения аварийного жилья.

Другим важным направлением работы является оборудование домов автономными пожарными извещателями. По информации территориальных органов МЧС России, в 2019-20 годах в уральских регионах свыше 16 тысяч жилых помещений, в которых проживают люди из особых категорий риска, были оборудованы автономными пожарными извещателями с GSM модулем. Кроме этого, в многоквартирных жилых домах с низкой степенью огнестойкости и частном жилом секторе установлено более 33,5 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. На совещании было отмечено, что нужно определить точную потребность в извещателях, в том числе исходя из результатов подомовых обходов, спланировать их приобретение и установку.

"Необходимо проводить профилактическую работу по недопущению гибели людей на пожарах. Самая главная задача – это сохранение жизни человека", - заявил, подводя итог, полпред Николай Цуканов.