"Главная задача – сохранение жизни человека". В уральском полпредстве назвали меры по борьбе с пожарами

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/city/materials/aggregates/gravel/ по ссылке.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/unblock/, лучшие цены.
Здесь http://remont.youdo.com/interior/dizproekt/flats/size/diz/57m/, лучшие цены здесь.



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Главная задача – сохранение жизни человека". В уральском полпредстве назвали меры по борьбе с пожарами

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел оперативное совещание, где обсуждались вопросы пожарной обстановки в регионах УрФО и меры по ее стабилизации.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, по итогам 2019 года количество пожаров уменьшилось на 10,6% (35 тыс. 328). Численность погибших в сравнении с 2018 годом сократилась на 5,2%, пострадавших – на 5,8%. В текущем году тенденция к уменьшению пожаров сохранилась: по состоянию на 31 января количество их сократилось на 17% (с 1 тыс. 774 до 1 тыс. 473), а численность погибших снизилась на 35%.

Выступивший с докладом заместитель полпреда Александр Калиберда представил подробную информацию о причинах пожаров и возможностях их локализации. По его данным, основные причины по итогам 2019 года распределялись следующим образом: 66,7% – неосторожное обращение с огнем, 21,4% – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и эксплуатации печного отопления. Более 90% всех пожаров в жилом секторе приходилось на многоквартирные жилые дома с низкой степенью огнестойкости и частный жилой сектор.

Анализ ситуации в январе текущего года свидетельствует, что причины пожаров остаются прежними: 41,7% – нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также отопительных печей, 37,6% – неосторожное обращение с огнем. Наиболее тяжкие последствия по-прежнему фиксируются в многоквартирных домах и частном секторе.

Николай Цуканов, совещание в полпредстве(2020)|Фото: uralfo.gov.ru/

В качестве одной из профилактических мер Калиберда предложил обеспечить стопроцентный обход домов, в состав групп обхода в обязательном порядке должны быть включены специалисты, способные оценить состояние электропроводки, отопительного оборудования и печей. А учитывая высокую степень износа малоэтажных деревянных МКД, которые попадают в зону риска возникновения пожаров, необходимо еще раз проанализировать программы расселения аварийного жилья.

Другим важным направлением работы является оборудование домов автономными пожарными извещателями. По информации территориальных органов МЧС России, в 2019-20 годах в уральских регионах свыше 16 тысяч жилых помещений, в которых проживают люди из особых категорий риска, были оборудованы автономными пожарными извещателями с GSM модулем. Кроме этого, в многоквартирных жилых домах с низкой степенью огнестойкости и частном жилом секторе установлено более 33,5 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. На совещании было отмечено, что нужно определить точную потребность в извещателях, в том числе исходя из результатов подомовых обходов, спланировать их приобретение и установку.

"Необходимо проводить профилактическую работу по недопущению гибели людей на пожарах. Самая главная задача – это сохранение жизни человека", - заявил, подводя итог, полпред Николай Цуканов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Главная задача – сохранение жизни человека". В уральском полпредстве назвали меры по борьбе с пожарами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожары, Цуканов, совещание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети