В Перми расторгнут муниципальный контракт с компанией "Атлант", которая не чистила от снега 22 вверенных объекта

В Мотовилихинском районе Перми будет расторгнут муниципальный контракт с компанией "Атлант", которая взялась прибирать 22 объекта, однако не сделала этого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В июне 2019 г. с организацией были заключены два муниципальных контракта на содержание лестниц в микрорайонах Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Гарцы. Всего речь шла о 16 лестницах и шести подходах к родникам.

По условиям контрактов, во время снегопадов обрабатывать вверенную территорию противогололедными материалами надо ежедневно. Однако выяснилось, что лестницы вообще не убирали. Подрядчику выдано 19 предписаний на устранение выявленных нарушений, они не исполнены в срок. Запущена процедура расторжения муниципальных контрактов в одностороннем порядке. Сейчас объекты, которые курировал "Атлант", очищены силами другой организации.

Напомним, работа подрядчиков в Мотовилихинском районе находится на особом контроле, в частности, главы Перми Дмитрия Самойлова. За некачественную уборку снега в Мотовилихе в январе подрядчик "ДСТ-строй" оштрафован на 3,5 млн руб. Решение принято из-за некачественной уборки улиц.