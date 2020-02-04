Задержана банда автомобильных мошенников, укравших более 100 млн рублей

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.

Сумма ущерба оценивается в 100 млн рублей. От действий банды пострадали более 300 человек.

Преступники орудовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк. Шестеро фигурантов заключены под стражу, еще двое объявлены в розыск.

Мошенники зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, где открыли автосалоны. Они брали у клиентов машины с сопроводительными документами якобы для продажи. В итоге автовладельцы оставались и без транспорта, и без денег.

Несколько лет назад в Челябинске вынесли приговор одному из членов организованной преступной группы, обвиняемому в крупном мошенничестве. Ущерб потерпевшим со всей страны шел на миллионы.

Сообщалось, что двое молодых людей размещали в интернете объявления о продаже несуществующих дорогостоящих автомобилей по заниженной цене. Путем обмана они получали предоплату за машины и в дальнейшем похищали перечисленные им деньги.