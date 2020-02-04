Росстат сообщил, за счет чего ВВП вырос на 1,3%

ВВП России в 2019 году составил 109,36 трлн руб., сообщает Росстат. По физическому объему это на 1,3% больше, чем годом ранее.

Индекс-дефлятор, который представляет собой отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах прошлого года, составил 103,4%, т.е. почти совпал с уровнем инфляции.

На рост физического объема ВВП наибольшее влияние оказало увеличение добавленной стоимости добывающих и обрабатывающих производств. Так, добыча природного газа и газового конденсата увеличилась на 10,6%, цветных металлов – на 9,2%. Производство готовых металлических изделий (болты, гайки и пр.) выросло на 8,7%. Также производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий увеличилось на 2,7%, химических веществ и химических продуктов – на 2,7%, лекарственных средств – на 18,6%.

В целом добывающие производства выросли на 2,6%, обрабатывающие - на 1,6%. Они и стали основными "драйверами" небольшого прироста ВВП.

Большой прирост зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - почти 10%. Розничная и оптовая торговля выросли на 1,7%, гостиничный бизнес и общественное питание – на 3,2%, культура, спорта, организация досуга и развлечений – на 1,8%, деятельности в области информации и связи – на 1,8%.

На 2,4% увеличились расходы населения на конечное потребление. При этом физический объем расходов домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг увеличился преимущественно за счет роста услуг, оказанных кредитными учреждениями, в частности денежных переводов, расширения спектра электронных сервисов и пр.