16 Августа 2020
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Политика
банкротство (2016) | Фото: efir24.tv

В Прикамье менеджмент "Центра управления проектами" пытаются привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий "Центра управления проектами" обратился в арбитраж с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководства компании - Алевтину Романову и Андрея Гладикова, которые в свое время контролировали 50% акций общества. Сумма требований превышает миллиард рублей, передает корреспондент Накануне.RU

К производству заявление пока не принято.

Как сообщает "Ъ", во время анализа финансового состояния "Центра управления проектами" было установлено, что с 2017 г. компания терпела убытки. Самый большой убыток составлял 489,6 млн руб. Работу компании управляющий характеризует, как неэффективную.

Основным кредитором ЦУП является Сбербанк, с суммой требований 1,1 млрд руб., также кредиторами являются Транскапиталбанк - 204 млн руб., "Метафракс" - 114 млн руб., банк ВТБ - 71 млн руб., Проинвестбанк - 28 млн руб., 34 млн руб. - ФНС.

Ранее в процедуру банкротства вошли другие компании холдинга: АО "Камская долина", ООО "КД-Девелопмент", ООО "Недвижимость", ООО "Контур".

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В Прикамье менеджмент "Центра управления проектами" пытаются привлечь к субсидиарной ответственности

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Теги: Центр управления проектами, банкроство



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