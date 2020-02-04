В Кургане детский центр заплатит за травмированного ребенка в результате химических опытов

В Кургане ребенок получил травму в одном из детских досуговых центров.

На мероприятии, куда пришел ребенок, проводили химические опыты - в качестве развлечения для детей. Во время одного из опытов ребенок травмировался.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, в этом детском центре не были обеспечены надлежащие условия для пребывания несовершеннолетних.

"Ребенок обратился в больницу, испытывал физическую боль, страх, у него нарушился режим сна и отдыха", - отметили в надзорном ведомстве.

Учреждение заплатит штраф - 80 тыс. руб.