16 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
колба, химия, аммиак, яд (2015) | Фото: bookplants.ru

В Кургане детский центр заплатит за травмированного ребенка в результате химических опытов

В Кургане ребенок получил травму в одном из детских досуговых центров.

На мероприятии, куда пришел ребенок, проводили химические опыты - в качестве развлечения для детей. Во время одного из опытов ребенок травмировался.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, в этом детском центре не были обеспечены надлежащие условия для пребывания несовершеннолетних.

"Ребенок обратился в больницу, испытывал физическую боль, страх, у него нарушился режим сна и отдыха", - отметили в надзорном ведомстве.

Учреждение заплатит штраф - 80 тыс. руб.

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В Кургане детский центр заплатит за травмированного ребенка в результате химических опытов

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Теги: детский центр, досуг, Курган, опят, химия, прокуратура, штраф, ребенок, травма



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