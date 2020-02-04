В Челябинске общественники потребовали от мэрии наказать подрядчиков за плохую уборку снега

ОНФ просит администрацию Челябинска наказать ответственных за некачественную уборку снега в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

По словам общественников, к ним поступили десятки жалоб на плохую уборку улиц от снега. Они провели мониторинг, входе которого обращения горожан подтвердились. Подрядчики игнорируют нормативы уборки и содержания автодорог и тротуаров по контрактам. Такая ситуация даже в центре города, где дорожники оставляют снежный накат на всю ширину проезжей части.

По словам жителей, снегоуборочную технику можно заметить только в центре города, где зачастую она работает на уже очищенных от снега дорогах.

"В то время как подрядчики накатывают километраж по голому асфальту, единственный тротуар, ведущий к травматологии и паллиативному центру на улице Российской, остается завален снегом. Его, по сообщениям жителей, не чистили с начала зимы", - отметили в ОНФ.

Снежные кучи общественники обнаружили на улицах Солнечной, Ворошилова, Кожзаводской, Молдавской.

Есть вопросы у активистов ОНФ к управлению дорожного хозяйства администрации Челябинска, которое контролирует работу подрядчиков. В связи с этим общественники считают необходимым участие экспертов ОНФ в составе комиссии по контролю за качеством уборки и содержания дорог и тротуаров.