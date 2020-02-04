16 Августа 2020
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Общество Челябинская область
уборка дорог, снег, тротуары, Челябинск, (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске общественники потребовали от мэрии наказать подрядчиков за плохую уборку снега

ОНФ просит администрацию Челябинска наказать ответственных за некачественную уборку снега в городе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

По словам общественников, к ним поступили десятки жалоб на плохую уборку улиц от снега. Они провели мониторинг, входе которого обращения горожан подтвердились. Подрядчики игнорируют нормативы уборки и содержания автодорог и тротуаров по контрактам. Такая ситуация даже в центре города, где дорожники оставляют снежный накат на всю ширину проезжей части.

По словам жителей, снегоуборочную технику можно заметить только в центре города, где зачастую она работает на уже очищенных от снега дорогах.

"В то время как подрядчики накатывают километраж по голому асфальту, единственный тротуар, ведущий к травматологии и паллиативному центру на улице Российской, остается завален снегом. Его, по сообщениям жителей, не чистили с начала зимы", - отметили в ОНФ.

уборка дорог, снег, тротуары, Челябинск,(2020)|Фото: ОНФ Челябинская область

Снежные кучи общественники обнаружили на улицах Солнечной, Ворошилова, Кожзаводской, Молдавской.

уборка дорог, снег, тротуары, Челябинск,(2020)|Фото: ОНФ Челябинская область

Есть вопросы у активистов ОНФ к управлению дорожного хозяйства администрации Челябинска, которое контролирует работу подрядчиков. В связи с этим общественники считают необходимым участие экспертов ОНФ в составе комиссии по контролю за качеством уборки и содержания дорог и тротуаров.

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В Челябинске общественники потребовали от мэрии наказать подрядчиков за плохую уборку снега

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Теги: ОНФ, администрация Челябинска, уборка дорог, снег, подрядчик,



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