Тюменские школы на карантине: количество заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 54%

С сегодняшнего дня и по 8 февраля школы и учреждения дополнительного образования Тюменского района закрыты на карантин. Такое решение вынесла районная противоэпидемическая комиссия, в связи с стремительным ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. В это время детские сады по-прежнему будут открыты, а в их стенах введены дополнительные меры профилактики.

Как сообщила Накануне.RU пресс-служба главы Тюменского района, эпидпорог по заболеваемости на территории района превышен в 10 школах, однако, из-за риска распространения и увеличения заболевших, принято решение закрыть все школы и приостановить занятия детей в учреждениях спорта и культуры. На данный момент, те же меры профилактики уже введены в самой Тюмени.

Несмотря на это, столичные детские сады продолжают свою работу, при этом усилив меры предосторожности. Так, сотрудники воспитательных учреждений вместе с детьми ежедневно проходят фильтр, носят маски, а влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств теперь проходит намного чаще, наравне с бактерицидным обеззараживанием воздуха и проветриванием.

Резкий скачок заболеваемости в Тюменском районе произошел на прошлой неделе, а число заболевших возросло на 54%. По словам главного врача областной больницы №19 Андрея Патрикеева, в последние дни пришлось ставить дополнительных работников на прием сообщений, так как количество звонков в "неотложку" резко увеличилось. В связи с этим, в поликлиниках и ФАПах прием пациентов на профилактические процедуры (прививки или диспансерный осмотр) приостановлен, а бригады неотложной помощи будут работать до 24.00.