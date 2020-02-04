Украина готовит новые иски против России

Украина в ближайшее время подаст еще один-два иска в международные инстанции против России. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Подробностей чиновник не раскрыл, но сказал, что сейчас идет "сбор доказательств и обоснований".

В январе украинский политолог Александр Дудчак предполагал, что Киев ищет повод для новых исков, в том числе не оставил своих планов по продолжению "газовых войн".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отметил, что Украина постоянно стремится "подбрасывать дрова в костер так называемого украино-российского конфликта".

тарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко на радио Sputnik высказал мнение, что идея подать новые иски могла быть подкинута госсекретарем США Майком Помпео, который на днях прилетал на Украину.