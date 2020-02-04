16 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
распятье (2020) | Фото: УМВД России по Курганской области

В зауральском селе ранее судимый вор забрался в дом набожной старухи и украл иконы и распятье

В селе Глядянское задержали ранее судимого 36-летнего жителя села Целинное. При себе у него нашли иконы, православный крест и псалтирь.

До этого в полицию прибежала соседка 72-летней жительницы Глядянского и рассказала, что бабушку обокрали. Полицейские приехали на место преступления, пожилая женщина рассказала, что у нее пропали шесть икон, крест и книга - все вещи православной тематики.

Полицейские пошли по следу и "вышли" на злоумышленника - он рассказал, что ночью проник в дом к старухе, выставив окно. Сам он приехал в Глядянское в гости к родственникам своей гражданской супруги.

Сейчас возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

распятье(2020)|Фото: УМВД России по Курганской области

крест(2020)|Фото: УМВД России по Курганской области

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В зауральском селе ранее судимый вор забрался в дом набожной старухи и украл иконы и распятье

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Теги: Глядянское, иконы, кража, религия



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