В зауральском селе ранее судимый вор забрался в дом набожной старухи и украл иконы и распятье

В селе Глядянское задержали ранее судимого 36-летнего жителя села Целинное. При себе у него нашли иконы, православный крест и псалтирь.

До этого в полицию прибежала соседка 72-летней жительницы Глядянского и рассказала, что бабушку обокрали. Полицейские приехали на место преступления, пожилая женщина рассказала, что у нее пропали шесть икон, крест и книга - все вещи православной тематики.

Полицейские пошли по следу и "вышли" на злоумышленника - он рассказал, что ночью проник в дом к старухе, выставив окно. Сам он приехал в Глядянское в гости к родственникам своей гражданской супруги.

Сейчас возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.