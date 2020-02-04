16 Августа 2020
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Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

"Почему мы депортируем заболевших иностранцев? Мы должны их сначала вылечить!" – депутат Госдумы

Депутат Госдумы Александр Петров ("Единая Россия", Свердловская область) возмутился тем фактом, что Россия собирается депортировать граждан КНР, заболевших коронавирусной инфекцией. "Почему мы депортируем иностранцев? Мы их должны сначала вылечить вообще-то, а потом можем уже депортировать", - заявил Петров на заседании комитета ГД по здравоохранению.
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Он также отметил, что из-за отсутствия должного информирования населения со стороны СМИ и властей в обществе возникает паника. Парламентарий вспомнил: "У нас в Екатеринбурге была серьезная проблема, когда оцепили поезд "Пекин-Москва".

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Морозов заметил, что к освещению и грамотному информированию должны подключиться и СМИ, и соцсети, передает корреспондент Накануне.RU."Это вопрос национального единения, понимания того, что мы братья и сестры. Нужно разумно и спокойно пройти этот путь", - заявил депутат.

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"Почему мы депортируем заболевших иностранцев? Мы должны их сначала вылечить!" – депутат Госдумы

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Теги: александр петров, коронавирусная инфекция, депортация



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