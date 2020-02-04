На Среднем Урале по подозрению на коронавирус обследовали 17 человек, вернувшихся из Китая

В Роспотребнадзоре заявили, что в Свердловской области по-прежнему не зарегистрировано заболевших новым китайским коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в екатеринбургском аэропорту Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль в отношении пассажиров всех бортов, прибывающих из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания. Ведется анкетирование людей.

По данным на 4 февраля проведено обследование 17 человек, вернувшихся из Китая и у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. В итоге у всех исследования на коронавирус дали отрицательный результат.

С профилактической целью было проведено лабораторное обследование 876 пассажиров, прибывших тремя рейсами из города Санья - у них брали мазок из зева и носа. Новой коронавирусной инфекции у обследованных не выявлено, и, как отметили в Роспотребнадзоре, никаких ограничительных мер в отношении этих людей применяться не будет.

Напомним, ранее в областном Минздраве выступили с заявлением по ситуации с новым коронавирусом.