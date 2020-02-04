"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая из-за коронавируса

Российский ритейлер "Магнит" приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.

Компания пообещала, что ограничения не окажут заметного влияния на цены. С 2020 года "Магнит" начал импортировать помидоры, перец, мандарины, виноград и помело из других стран, а также увеличил закупки российских овощей, передает РИА Новости.

Напомним, закрытие границ с КНР уже вызвало заметный рост цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке. Кроме того, в Приморском крае начались перебои с поставками овощей. Рынки Владивостока и других городов Приморья быстро опустели. Местные власти дают распоряжения о принятии мер.

Согласно распоряжению правительства РФ, с 31 января для защиты от коронавирусной инфекции ограничено движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.