У коронавируса нет расовой избирательности – Роспотребнадзор

"О расовой избирательности вируса 2019-nCoV говорить нельзя, болеют все", - сообщил Вячеслав Смоленский, заместитель главы Роспотребнадзора на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Таким образом чиновник опроверг слухи об "избирательном поражении" вирусом людей монголоидной расы.

Также на заседании обсуждался вопрос о возможности выделения вируса для создания вакцины у граждан КНР, заболевших коронавирусной инфекцией на территории России. Выяснилось, что пока это сделать невозможно, поскольку в организмах пациентов концентрация вируса не содержится в достаточном количестве. При этом КНР до сих пор не передала России штамм вируса для работы по созданию вакцины. При этом в комитете отметили, что в 2003 году Китай также не передавал России штамм вируса ТОРС, для создания вакцины вирус был получен от пациентов, заболевших в нашей стране, передает Накануне.RU.