У коронавируса нет расовой избирательности – Роспотребнадзор

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/repair/flat/price/: смотрите ссылку.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/minor-repair/muzh-na-chas/price/, выбирай YouDo!
Мастер на час: http://remont.youdo.com/carpentry/tree/tag/blockhouse/ можно найти здесь.



Общество В России
тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

У коронавируса нет расовой избирательности – Роспотребнадзор

"О расовой избирательности вируса 2019-nCoV говорить нельзя, болеют все", - сообщил Вячеслав Смоленский, заместитель главы Роспотребнадзора на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Таким образом чиновник опроверг слухи об "избирательном поражении" вирусом людей монголоидной расы.

Также на заседании обсуждался вопрос о возможности выделения вируса для создания вакцины у граждан КНР, заболевших коронавирусной инфекцией на территории России. Выяснилось, что пока это сделать невозможно, поскольку в организмах пациентов концентрация вируса не содержится в достаточном количестве. При этом КНР до сих пор не передала России штамм вируса для работы по созданию вакцины. При этом в комитете отметили, что в 2003 году Китай также не передавал России штамм вируса ТОРС, для создания вакцины вирус был получен от пациентов, заболевших в нашей стране, передает Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У коронавируса нет расовой избирательности – Роспотребнадзор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети