16 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский заявил о подготовке нового большого обмена с Россией и Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что идет активная работа по возвращению граждан Украины, удерживаемых в России, а также в ДНР и ЛНР. И скоро стороны договорятся о дате нового обмена. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания турецко-украинского стратегического совета.

По словам Зеленского, обсуждение идет как в рамках контактной группы в Минске, так и с Россией. "Список очень большой", - сказал он.

Людей так много, что список разделен на части, добавил украинский президент. По обмену с Россией речь идет в основном о крымских татарах.

При этом на днях омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что ДНР не будет обсуждать новый обмен пленными до завершения процессуальной очистки уже освобожденных лиц. Последний обмен состоялся 29 декабря, но в Донбассе его не считают завершенным, так как из всех освобожденных 60% не были очищены, то есть на Украине по ним до сих пор не закрыты уголовные дела. При новом обмене украинская будто бы согласилась предварительно провести процессуальную очистку.

Интересно, что каждый обмен поднимает рейтинг Зеленского, а вчера стало известно, что он рухнул ниже 50%. Поэтому Зеленский заинтересован в скорейшем обмене.

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Зеленский заявил о подготовке нового большого обмена с Россией и Донбассом

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, обмен



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