Поклонская: "Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике"

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская продолжает распалять воображение и негодование пользователей в сети. Сама заявила, что "уходить из православия не собирается", но при этом фотографии публикует все более "смелые". По крайней мере, многие поклонники Поклонской считают, что в браке она бы такие снимки публиковать не стала, а других бы за такое – осудила.

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Но теперь на странице Натальи появляются фотографии в легком шелке, с высокими разрезами на юбках, обнажающими бедра.

Сама Поклонская по этому поводу иронизирует: "Госдеп США (с пометкой "Срочно"): Обсуждение импичмента Трампа переносится. Все обсуждают фотосессию Поклонской P. S. Представьте, что случится с политикой, когда я летом выложу фото в купальнике P.P.S. Если что, то это шутка".