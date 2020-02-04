16 Августа 2020
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Майнинг ферма (2017) | Фото: pagetravel.ru

В Кургане будут судить челябинцев за кражу устройств для генерации криптовалюты с майнинг-фермы

В Кургане будут судить членов челябинской банды, которые похищали металл со складов в промышленных зонах.

Ранее судимый 32-летний южноуралец и шесть его подельников в течение двух лет "работали" на территории Курганской и Челябинской областей. Злоумышленники похищали металл и сдавали его в пункты приема.

Свои преступления они тщательно планировали - делали поддельные документы и накладные на металл, переговоры вели только по радиосвязи, готовили транспорт и помещения для хранения краденого.

Также преступники украли с завода на Южном Урале устройства для генерации криптовалюты. Для этого они сделали подкоп под забором и проникли на территорию майнинг-фермы. Попав внутрь помещения, они похитили 84 электронных устройства - часть продали через сайт объявлений, а часть положили в майнинг-отель, чтобы получать прибыль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Сейчас членам банды предъявлено обвинение в совершении трех краж, уголовное дело передано в горсуд Кургана.

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В Кургане будут судить челябинцев за кражу устройств для генерации криптовалюты с майнинг-фермы

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Теги: криптовалюта, майнинг-ферма, Челябинск, Курган, полиция, суд



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